وكالة: ترامب يؤجل معاقبة شركة "هواوي" الصينية

يخشى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن تتسبب معاقبة شركة الإلكترونيات الصينية (هواوي)، في إفشال الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية مع الصين، بحسب وكالة "بلومبرغ".

© REUTERS / Kacper Pempel هواوي تقدم على خطوة جديدة تسر مستخدميها

وقالت الوكالة ، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء 21 مايو / آيار، إن ترامب أرجأ إعلان فرض عقوبات على شركة "هواوي" الصينية خوفا من تداعيات هذه الخطوة على المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتقول الوكالة إن خطة معاقبة الشركة الصينية على طاولة المسؤولين الأمريكيين منذ عدة أشهر، بحسب مصادرة مطلعة، أشارت إلى أن قرار فرض عقوبات على "هواوي" الذي أعلن قبل أيام، جاء في أعقاب فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن.

وقررت وزارة التجارة الأمريكية، مطلع الأسبوع الحالي، إلزام الشركات الأمريكية بالحصول على تصريح مسبق قبل توريد أي منتجات لشركة "هواوي" الصينية.

وأوقفت شركة "غوغل" بعض معاملاتها مع "هواوي" بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، موضحة أن "هواوي" ستفقد إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.

وبذلك، ستفقد "هواوي" فوراً إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل "أندرويد"، وبالإضافة إلى ذلك، ستفقد إمكانية الوصول إلى الموديلات الجديدة من الهواتف الذكية خارج الصين والوصول إلى برامج "أندرويد" وخدماته، بما في ذلك ومتجر تطبيقات "غوغل بلاي ستور" وتطبيق البريد الإلكتروني "جي ميل".

قال المدير التنفيذي لشركة "هواوي" ريتشارد يو، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تطور نظام تشغيل خاص بها، وقد يدخل السوق في خريف هذا العام.