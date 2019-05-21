البنتاغون يعلن ردع إيران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الهدف من حشد القوات الأمريكية في الخليج هو ردع إيران، وليس من أجل إشعال حرب معها.

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الثلاثاء 21 مايو / آيار، إن الولايات المتحدة لن تقوم بإشعال حرب مع إيران ، لكنها ستدافع عن مصالحها في الشرق الأوسط، بحسب "رويترز".

وأضاف: "الحديث لا يدور هنا عن الحرب، ونحن لسنا بصدد خوضها، والحشود العسكرية تتعلق بحماية مصالحنا في الشرق الأوسط".

وتابع: "حشد القوات الأمريكية منع وقوع هجمات إيرانية ضد قواتنا في المنطقة، وحال دون إقدام إيران على ارتكاب تصرفات غير محسوبة ضد الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة".

واستطرد: "تركيزنا الأساسي في الوقت الحالي هو منع إيران من ارتكاب تصرفات خاطئة ضد قواتنا".

واستغلت واشنطن في وقت سابق، تجارب إيران الصاروخية في تبرير الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5 + 1)، حول البرنامج النووي الإيراني.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست": "الحرب مع إيران لن يكون لها معنى، وسوف تتناقض مع مصالح أمريكا وما يريده الأمريكيون"، مشيرة إلى أن التهديد الإيراني لأمريكا يحتل المرتبة الرابعة بعد كوريا الشمالية، والصين وروسيا (القوى النووية الثلاثة).