ميركل وماكرون يدعوان إلى حل لمسألة الحفاظ على عضوية روسيا في مجلس أوروبا

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإيجاد حل عاجل لمسألة الحفاظ على عضوية روسيا في مجلس أوروبا.

برلين _ سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة الألمانية عقب المحادثة: "أكدت المستشارة ورئيس فرنسا أن روسيا لها مكان في مجلس أوروبا. و أكدوا على أهمية حل القضايا المفتوحة في أسرع وقت ممكن حتى تظل روسيا عضوًا بكل الحقوق والمسؤوليات".

© Sputnik . Сергей Мамонтов لافروف: روسيا لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبا

هذا وأعلن لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج البعض، ولم نتخل عن أي من التزاماتنا، بما فيها الالتزامات المالية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قد صرح اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا ترى إمكانية لقيام أي بلد بوضع عقبات أمام مشاركة الوفد الروسي في جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في حزيران/يونيو

هذا وأكد مجلس أوروبا، في بيان له يوم 17 أيار/مايو الجاري، أن جميع دول مجلس أوروبا يجب أن تتمتع بحقوق متساوية في المشاركة باللجنة الوزارية والجمعية البرلمانية للمجلس.