تريزا ماي تطرح اتفاقا جديدا لـ"بريكست"

قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، عرضا جديدا للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مشيرة إلى أنها تمثل فرصة أخيرة للخروج من المأزق الحالي، الذي أدى إلى إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ذكرت ذلك صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء 21 مايو / آيار، أن ماي وصفت مشروع القانون، الذي سيطرح أمام النواب الشهر المقبل بأنه "اتفاق بريكست جديد"، مشيرة إلى أن الموافقة على الاتفاق الجديد وفي حال موافقتهم عليه، سيكون بإمكان النواب البريطانيين من التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن للخروج من الاتحاد الأوروبي".

Time for the Prime Minister to go. A general election is now needed. #NeverVotingToriesAgain https://t.co/XUELDv0hNl — Mikey Halford (@mikeyhalford) May 21, 2019

وقالت تريزا ماي إن حكومتها ستسمح أيضا للبرلمان بأن يقرر ما إذا كان يريد البقاء مؤقتا ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

ورفض النواب البريطانيون 3 مرات، الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس / آذار إلى 12 أبريل / نيسان ثم إلى 31 أكتوبر / تشرين الأول.