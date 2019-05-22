البيت الأبيض: ترامب يزور أيرلندا في يونيو المقبل

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيزوران، أيرلندا خلال جولتهما المقبلة.

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قالت وكالة "رويترز"، الثلاثاء 21 مايو / آيار، إن الزيارة تشمل بريطانيا وفرنسا، مشيرة إلى أن ترامب وزوجته يعتزمان لقاء رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في 5 يونيو / حزيران المقبل.

ولفتت إلى أن ترامب وميلانيا قبلا دعوة فارادكار، لزيارة أيرلندا خلال وجودهما في أوروبا.

ويحل ترامب وزوجته ضيفين على الملكة إليزابيث في زيارة دولة لبريطانيا خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو حزيران، حيث يحضران مراسم ذكرى مرور 75 عاما على غزو نورماندي في السادس من يونيو حزيران.