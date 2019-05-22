الرئيس اليمني يتلقى رسالة من بوتين

وفي اللقاء، أكد الرئيس هادي الحرص الدائم نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
من جانبه، أشاد السفير ديدوشكين "بحنكة وحكمة الرئيس بوتين في التعامل مع مختلف المواقف والظروف المتصلة بأوضاع اليمن وفي مختلف المراحل لما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه الشعب اليمني.
وثمن ديدوشكين "توجيهات فخامة الرئيس فيما يتصل بإعادة تأهيل القنصلية الروسية بعدن".
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