الرئيس اليمني يتلقى رسالة من بوتين

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي تسلم، رسالة من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

القاهرة — سبوتنيك . ووفقا لما ذكرته وكالة "سبأ"، الثلاثاء 21 مايو / آيار، أكدت رسالة الرئيس بوتين التي سلمها سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، خلال لقائه الرئيس هادي في الرياض، عمق العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين والتهنئة بالذكرى الـ 29 لعيد الوحدة اليمنية 22 مايو.

وفي اللقاء، أكد الرئيس هادي الحرص الدائم نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

من جانبه، أشاد السفير ديدوشكين "بحنكة وحكمة الرئيس بوتين في التعامل مع مختلف المواقف والظروف المتصلة بأوضاع اليمن وفي مختلف المراحل لما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه الشعب اليمني.

وثمن ديدوشكين "توجيهات فخامة الرئيس فيما يتصل بإعادة تأهيل القنصلية الروسية بعدن".