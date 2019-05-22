ترامب يرشح الرئيسة السابقة لمركز أبحاث الطيران لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "يسرني أن أعلن ترشيح باربرا باريت من ولاية أريزونا والرئيسة السابقة لمركز "إيروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران لمنصب وزيرة القوات الجوية".

وأضاف ترامب انها "سوف تكون وزيرة ممتازة".

I am pleased to announce my nomination of Barbara Barrett of Arizona, and former Chairman of the Aerospace Corporation, to be the next Secretary of the Air Force. She will be an outstanding Secretary! #FlyFightWin — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2019

وشغلت باربرا البالغة 68 عاما منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز "إيروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017.