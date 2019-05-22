إخفاق جديد للسلاح الإسرائيلي: صواريخ "سبايدر" تسقط مروحية صديقة

ووقع حادث سقوط وتحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز "مي-17" يوم 27 فبراير/شباط في إقليم كشمير. وسرعان ما حامت الشبهات ضد منظومة صواريخ "سبايدر" الإسرائيلية الصنع الموجودة في قاعدة سريناغار التابعة للقوات الجوية الهندية.

הודו סוף סוף מודה — מסוק ה-Mi-17V5 שהתרסק בזמן הקרב האווירי (הכושל) מול פקיסטן לא נפל מכשל טכני/טיל אויב. הוא הופל בידי מערכת ההגנ"א הישראלית ספיידר, לאחר שסווג בתור אויב. נבדק למה מנגנון הזע"ט במסוק כשל, והצוות האחראי בחקירה https://t.co/5EN1xmS5Tr — Felix Gartsman (@FelixGartsman) May 21, 2019

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وذكرت صحيفة روسية نقلا عن وسائل إعلام هندية أن نظام تمييز الصديق من العدو لدى المروحية لم يعمل لسبب ما، ولكن نظام الدفاع الجوي الهندي لم يدخلها في باب "العدو"، وكانت المروحية على اتصال مع قاعدة سريناغار. وأسقطتها، مع ذلك، صواريخ منظومة "سبايدر". وقد يتعرض 4 ضباط في هذه القاعدة للمسؤولية الجنائية.

وتحصل الهند على منظومات "سبايدر" من إسرائيل بموجب الاتفاقية الصادرة عام 2008.