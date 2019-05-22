لعبة قذرة ضد المنتجات العسكرية الروسية

وعللت وزارة الخارجية الأمريكية قرار فرض العقوبات على هذه المؤسسة بأن مصنع "أفانغارد" نقل تكنولوجيا صنع السلاح النووي إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا بشكل مخالف للقانون الأمريكي.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy الولايات المتحدة تدفع لدول تتخلى عن الأسلحة الروسية

وفي الحقيقة تحاول الولايات المتحدة أن تزيح المنتجات الروسية من أسواق الأسلحة بطريق "اللعبة القذرة"، وفقا لرأي السيناتور الروسي فلاديمير جبروف.

وينتج مصنع "أفانغارد" الصواريخ لمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" و"إس-400".

كما تلجأ الولايات المتحدة إلى فرض المزيد من العقوبات على المؤسسات والشركات الروسية في محاولة لمنع تنمية الصناعة العسكرية الروسية.

ولا يتوقع السيناتور الروسي أن تعاني المؤسسات الروسية من العقوبات الأمريكية الجديدة، ويتوقع أن ترد روسيا على من يسعى إلى إلحاق أضرار بها.