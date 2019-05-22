زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب منطقة غازية شمالي هولندا

وذكرت وكالة "رويترز" أن الزلزال الذي هز المنطقة يعتبر واحد من أعنف الزلازل التي شهدتها، وإن لم ترد بعد أنباء عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
⚠️#Netherlands: A weak #earthquake of magnitude ML=3.4, was registered at 13 KM NE of #Groningen, #Groningen province. Depth: 3 KM.— American Earthquakes (@earthquakevt) May 22, 2019
Source: KNMI.
Did you feel this earthquake?, Tell us!#EQVT,#quake,#aardbeving,#séisme,#seísmo,#sismo,#temblor,#terremoto,#Erdbeben. pic.twitter.com/MpT6hxSzqO
وأدى التنقيب عن الغاز على مدى عقود إلى عشرات من الهزات الصغيرة كل عام في غرونينغن، مما ألحق أضرارا بآلاف المنازل وأثار غضبا بين السكان ودفع السلطات لفرض قيود على هذه الأنشطة.
وكان زلزال قوي مشابه قد وقع في يناير/ كانون الثاني 2018، وتعهدت الحكومة الهولندية بعده بوقف الإنتاج بحلول عام 2030 وتقليله بأسرع ما يكون خلال الأعوام القادمة.
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