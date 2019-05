زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب منطقة غازية شمالي هولندا

⚠️#Netherlands: A weak #earthquake of magnitude ML=3.4, was registered at 13 KM NE of #Groningen, #Groningen province. Depth: 3 KM.

Source: KNMI.

