"المعاملة بالمثل"... تركيا ترد على قرارات الرئيس ترامب

أعلنت تركيا تخفيضها الرسوم الجمركية على بعض البضائع الأمريكية إلى النصف وذلك في إطار المعاملة بالمثل.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" إن "الجريدة الرسمية التركية، نشرت صباح الأربعاء، مرسوما رئاسيا متعلقا بتعديل قرار تطبيق رسوم جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأمريكية".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب يحذر الصين من الرد على زيادة الرسوم الجمركية

وخفضت تركيا الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 نوعًا من البضائع المستوردة من أمريكا.

وجاء القرار التركي، في إطار التعامل بالمثل عقب قيام الولايات المتحدة بخفض الرسوم على واردات الصلب التركي.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 %.

وقال ترامب إن واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب التركي تراجعت بنسبة 48 في المئة مقارنة مع العام الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في 10 أغسطس/ آب 2018، رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي إلى 50 في المئة، والألومنيوم إلى 20 في المئة.

وبعد أيام، أعلنت تركيا رفع دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، بسبب مخالفتها قواعد المنظمة من خلال رفع الرسوم الجمركية.

وفي يونيو/ حزيران 2018، فرض ترامب رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمائة على واردات الألمنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

واستغل الرئيس قانونا يعود إلى عام 1962 لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت وزارة التجارة أنها تهدد الأمن القومي.