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    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد في 18 أبريل 2018

    وسط توتر في الخليج... إيران تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل الزيارة المفاجئة

    Atta Kenare
    العالم
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    قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، آخر التطورات الإقليمية.

    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاءًا من منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز S-300 خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
    © AFP 2019 / Atta Kenare
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    وأوضح واعظي أن "زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأمريكا"، وذلك وفقا لـ"RT".

    ونفى واعظي، صحة الأخبار، التي تتحدث عن وصول وفد عراقي إلى طهران للتوسط، مضيفا أن "طهران ستستمع إلى كلام الوفد العراقي، لكن المهم ماذا سنقرر بشأن مقترحاته".

    وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني صرح، في وقت سابق، بأن "مبادرة بعض الدول للتوسط بين طهران وواشنطن لا يعني قبول طهران بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية".

    وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني: "في حال استمرار المسؤولين الأمريكيين في سياستهم الحالية في الضغط الاقتصادي، فلن يكون هناك معنى للمفاوضات في مثل هذه الظروف".

    وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت إن الزيارة المفاجئة لوزير خارجية عمان إلى طهران، كانت من أجل الوساطة بين واشنطن وطهران.

    وزعم موقع "انتخاب" الإيراني المقرب من الإصلاحيين بأن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، حمل معه في زيارته المفاجئة إلى طهران، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولفت الموقع الإخباري، إلى أن زيارة بن علوي تأتي بعد 4 أيام من المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع السلطان قابوس بن سعيد.

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