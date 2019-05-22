نجل ترامب يكتب كتابا حول السياسية والأحداث الجارية

ذكرت صحيفة "بوليتيك" أن نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع عقدًا لنشر كتابه عن السياسة، الذي يعتزم نشره هذا العام.

ووفقا للصحيفة ، فإنه سيتحدث الكتاب عن السياسة والأحداث الجارية ومستقبل حركة " MAGA" (شعار ترامب الانتخابي" لنحافظ على عظمة أمريكا").

كما أن الصحيفة لم ترد أي معلومات إضافية وتفاصيل أخرى حول الكتاب.

ويشار إلى أن ترامب الابن لعب دورا نشطا في الحملة الانتخابية لوالده، حيث ظهر اسمه بانتظام في التقارير التي تزعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما تنفيه موسكو بشكل قاطع.