كانت متجهة للقاهرة... طائرة تركية تتعرض لحادث في مطار إسطنبول (صور)

تعرض جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز بوينج 777 إلى حادثة ارتطام بعمود إنارة في مطار إسطنبول الجديد، حيث كانت متوجهة من إسطنبول إلى القاهرة.

وأثناء تقدم الطائرة إلى المدرج، في الساعة الثامنة صباحا، ارتطم الجناح الأيمن بعمود الإنارة، وكان الركاب متواجدون على متنها.

وبسبب الأضرار الناتجة عن ارتطام جناحها، تم إنزال الركاب من على متنها.

İstanbul- Ankara uçuşunu yapmakta olan TK2108 sefer sayılı Boeing 777-300 uçağımız pist başı için taksi yaparken büyük bir gürültüyle sarsıldı. Sağ kanadımız pist kenarındaki bir kuleye çarpmış. Büyük hasar var. Hayatımda böyle bir şeye şahit olmadım. Uçak değiştiriyoruz. pic.twitter.com/DoV7uNFmkr — M. Serdar Kuzuloğlu (@mserdark) May 22, 2019

هذا ونشر كاتب الشؤون التكنولوجية والعلمية، م. سردار كوزو أوغلو، صورا عبر حسابه بموقع تويتر للطائرة بعد تعرضها للحادث.

Uçağımız push-back aracıyla parka çekiliyor. Çarptığımız direğin konumu garip ama bizim taksi güzergahımız da öyle gibi. Fena halde meraktayım. Metal direği kağıt gibi katlamış kanadımız. pic.twitter.com/IoAP11Qd7b — M. Serdar Kuzuloğlu (@mserdark) May 22, 2019

الجدير بالذكر أن مطار إسطنبول الجديد تم افتتاحه جزئيا في 29 أكتوبر الماضي، بمنطقة أرنافوتكوي في الجانب الأوروبي من إسطنبول، ومن المنتظر أن يكون أكبر مطار في العالم حال الانتهاء من إنشاءاته، ووعدت الحكومة التركية بأن يكون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالبلاد.