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    الرئيس الإيراني حسن روحاني في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019

    روحاني: العدو يركز على الضغط الاقتصادي ومنع إيران من أن تكون قوية

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم
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    ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن العدو اليوم يركز هدفه على الضغط الاقتصادي ويسعى إلى منع إيران من أن تكون قوية وأن هذه المحاولات لم ولن تصل إلى نتيجة.

    موسكو — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله خلال استقباله جمعا من الاقتصاديين ورجال الأعمال: "اليوم يركز العدو هدفه على الضغط في القطاع الاقتصادي ويأمل أن يؤدي هذا الضغط، من ناحية إلى إعاقة التنمية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى بأن يؤثر على طبقات المجتمع ويكون له آثار سلبية على حياتهم المادية والروحية والفكرية والأسرية".

    الرئيس الإيراني حسن روحاني في القمة العربية الإسلامية في تركيا، 18 مايو/أيار 2018
    © REUTERS / POOL
    روحاني يكشف عدد المرات التي دعت فيها الولايات المتحدة إيران للمفاوضات
    وتابع روحاني "رغم كل الأعمال العدائية والمؤامرات ضدنا، نواصل القيام بدورنا في إقامة العلاقات الخارجية. لقد سعينا دائما إلى استتباب الأمن والسلام في المنطقة، مضيفاً أن هدف مؤامرات الأعداء خلال الـ 40 سنة الماضية هو منع إيران من أن تكون قوية ومتحدة ومتقدمة وهذه المحاولات لم تصل إلى نتيجة ولن تصل".

    وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال الإثنين إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إذا حاولت فعل أي شيء ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

    وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين".

    وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

    وأجرت مقاتلات أمريكية، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

    جاء ذلك بعد أن نشرت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادت إيرانية للهجوم ضدها.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المواجهة الأمريكية الإيرانية, الحكومة الإيرانية, إيران
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