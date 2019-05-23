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02:43 23 مايو/ أيار 2019
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    مجلس النواب الأمريكي ومحامو ترامب يتفقون على جدول الحصول على السجلات المالية

    © REUTERS / JEFFERSON SIEGEL
    العالم
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    توصلت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق مع محامي الرئيس دونالد ترامب لطلب استئناف عاجل في قضية يبحث فيها المشرعون عن السجلات المالية للزعيم الأمريكي من مكتبه للمحاسبة، حسبما ذكرت اللجنة في بيان يوم الأربعاء.

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    وقرر قاض أمريكي يوم الاثنين أنه يتعين على شركة "مزارز" للمحاسبة تسليم المستندات إلى لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، لكن الرئيس استأنف القرار.

    وحسب "رويترز" قالت اللجنة في بيان أنه بموجب الجدول الزمني، يمكن تقديم الحجج المكتوبة في وقت مبكر من 12 يونيو/ حزيران، مع استكمال جلسات الإحاطة بحلول يوليو/ تموز.و لم توافق المحكمة بعد على الجدول المعجل.

    وأصدر قاض أمريكي في 21 مايو/ أيار الماضي حكما لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب من الشركة التي تدير حساباته، مما مثل انتكاسة مبكرة لإدارته في معركتها القانونية مع الكونغرس.

    كما رفض قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أميت ميهتا طلبا من ترامب بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه. واستمع ميهتا يوم الثلاثاء الماضي إلى مرافعات شفهية حول ما إذا كان على شركة مزارز إل.إل.بي الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.

    وذكر القاضي في حكمه أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب وأن الوثائق لدى شركة مزارز ربما تساعد الكونغرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى.

    وقال ميهتا"ليس مفهوما أن الدستور، الذي يمنح الكونغرس صلاحية عزل أي رئيس لأسباب من بينها السلوك الإجرامي، قد لا يمنحه صلاحية التحقيق معه في أي فعل غير قانوني، سواء في الماضي أو الحاضر، حتى دون فتح تحقيق رسمي لمساءلته".

    وأضاف ميهتا أن أمام شركة مزارز سبعة أيام للامتثال للاستدعاء.

    وهذه أول مرة تخوض فيها محكمة اتحادية في مجال تحقيق الكونغرس مع ترامب وفي شؤون أعماله.

    ووصف ترامب القرار أمام صحفيين بأنه "جنون" وقال إنه سيطعن عليه.

    وأضاف "إنه القرار الخاطئ تماما من جانب قاض عينه (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما بالتأكيد".

    ويرفض ترامب التعاون مع سلسلة مع التحقيقات تتضمن عوائده الضريبية وقرارات تتعلق بفندقه في واشنطن وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.

    وزاد من عمق الأزمة طلب ترامب الاثنين الماضي من مستشار البيت الأبيض السابق دون مجان تحدي طلب بالمثول أمام لجنة أخرى في الكونغرس للإدلاء بشهادته بخصوص تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن احتمال حدوث تواطؤ مع روسيا.

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    الكلمات الدلالية:
    مجلس النواب, ترامب
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