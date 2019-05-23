محللون: الحرب مع إيران تكبد الولايات المتحدة خسائر فادحة

يتوقع محللون أن تتكبد الولايات المتحدة الأمريكية خسائر فادحة في حال بدأت الحرب بينها وبين إيران.

ويقدّر الخبراء خسائر أمريكا الممكنة في بداية الحرب بمئات القتلى والجرحى.

© REUTERS / CARLOS BARRIA خطة عاجلة لمنع ترامب من مهاجمة إيران... ومسؤولون كبار يقدمون إفادات سرية

ويبني الخبراء تقديراته على أساس أن الأسلحة الموجودة في حوزة إيران تستطيع ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. لذلك ستخرج غالبية القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط من حيز الوجود في حال ردت إيران على الضربة الأمريكية الأولى، كما أشار إلى ذلك موقع "أفيا برو".

وأكد الخبير العسكري الروسي كونستانتين سيفكوف أن إيران تملك أسلحة قادرة على إلحاق الخسائر الكبيرة في صفوف الأمريكيين.

ويرى الخبير أن بإمكان القوات المسلحة الإيرانية توجيه الضربات الصاروخية للقوات المعادية وتدمير 10 إلى 15 في المائة من الطائرات الجاثمة في مطارات يمكن أن تستهدفها الضربات الصاروخية الإيرانية.

وينوي البنتاغون إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، حسب مصادر إعلامية.

وحسب معلومات وكالة AP فإن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم إرسال 10 آلاف عسكري.