أمريكا تصدر عملة تذكارية بمناسبة النصر في الحرب العالمية الثانية دون العلم السوفيتي

أصدرت شركة "برادفورد" الأمريكية للصرافة والمتخصصة في صناعة الهدايا التذكارية، عملة تذكارية خاصة، إحياءً للذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية، للحلفاء الذين شاركوا ولوحظ غياب علم الاتحاد السوفيتي.

العملة التذكارية والتي جاء على أحد وجهيها تاريخ انتصار الحلفاء بالإضافة لكتابة جاء فيها: "النصر في الحرب العالمية الثانية". ووجه الحلفاء وعدد من الطائرات.

© Sputnik . Alexey Kudenko للمرة الأولى وزير الدفاع الروسي يركب سيارة فاخرة جديدة في عيد النصر

وحمل الوجه الآخر من العملة علمي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتاريخ.1945-2020. والرقم 75.

والمثير في الأمر هو غياب علم الاتحاد السوفيتي عن العملة، في الوقت الذي رفض مسؤولو الشركة التعليق على أسئلة "سبوتنيك"، مجيبين بأن جميع البضائع متاحة على موقع الشركة على الإنترنت.

يذكر بأن روسيا تحتفل في 9 مايو/أيار من كل عام بعيد "النصر" على النازية في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) التي استمرت منذ عام 1941 وحتى 1945، وهذه الحرب الشرسة غيرت مجرى حياة أمم كاملة.

وفي يوم 9 مايو/أيارعام 1945، استسلمت ألمانيا النازية وانتهت الحرب العالمية الثانية، التي تعرف في روسيا بـ "الحرب الوطنية العظمى"، والتي قدم الشعب السوفيتي خلالها أكثر من 25 مليون قتيل.