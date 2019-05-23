نتائج غير رسمية... حزب مودي يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات العامة الهندية

حقق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي، انتصارا تاريخيا في الانتخابات العامة، بحسب وزيرة الخارجية الهندية، اليوم الخميس 23 مايو / أيار.

وذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس 23 مايو / أيار، مشيرة إلى أن هذه النتائج جاءت بعد فرز مئات الملايين من الأصوات في الانتخابات الضخمة، التي جرت على عدة مراحل.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي حصل على 292 مقعدا من أصل 542 مقعدا، وهو ما يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب بالبرلمان وعددها 272 مقعدا.

ويحصل الحزب، بهذه النتائج، على أول أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ عام 1984، بينما أظهرت الأرقام أن حزب المؤتمر المعارض الرئيسي حصل على 51 مقعدا.

ولفتت "رويترز" إلى قول وزيرة الخارجية سوشما سواراج، وهي قيادية كبيرة في حزب بهاراتيا جاناتا، إن الحزب الحاكم حقق "فوزا كاسحا"، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تشجع الغالبية الصريحة لحزب مودي الجماعات الهندوسية، التي تريد تأكيد هيمنتها في البلاد، لكنها ستثير قلق الأقلية المسلمة، وتسمح لمودي بالمضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى القضاء على البطالة ومشاكل الريف، التي شابت سنوات حكمه الخمس.

وتعالت هتافات الموظفين عندما أعلنت القنوات التلفزيونية عن تقدم حزبهم، وكانت المعنويات مرتفعة في مقر حزب بهاراتيا جاناتا في نيودلهي، وقال ناراسيمها راو المتحدث باسم بهاراتيا جاناتا "إنه تفويض ضخم لسياسة وسياسات ناريندرا مودي الإيجابية. إنه نصر ضخم للهند".

وخيمت أجواء من الضيق بين قادة حزب المؤتمر، على الجانب الآخر، وقال المتحدث باسمه سلمان سوز: "هذا ليس في صالحنا على الإطلاق بالتأكيد.علينا أن ننتظر النتائج كاملة، لكن في المرحلة الحالية لا يبدو وضعنا جيدا".

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية بحلول مساء اليوم الخميس، إلا أن قناة (إن. دي. تي. في) التلفزيونية الهندية قالت أن التحالف الوطني الديمقراطي، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، حصل على 324 مقعدا، بينما حصل التحالف التقدمي المتحد المعارض على 111 مقعدا، وذلك بعد ساعتين تقريبا من بدء فرز نحو 600 مليون صوت، بينما قالت قناة (سي. إن. إن. نيوز 18) المنافسة لها إن تحالف مودي فاز بالانتخابات.