إيران...قائد البحرية يشير لابتعاد غير مسبوق لحاملة الطائرات الأمريكية عن سواحل البلاد

طهران — سبوتنيك. ورجع خانزادي ذلك إلى خشيتها من الصواريخ الإيرانية فيما تتصاعد المخاوف من نشوب حرب بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الطلب الإيرانية (إيسنا)، عن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، العميد حسین خانزادي: "حاملة الطائرات الأميركية تقف اليوم على بعد 700 كيلو متر بعيدا عن حدود الجمهورية الإسلامية، وهذا الأمر لم يحدث في التاريخ من قبل".

وتابع خانزادي:

"عندما يخرج الأمريكيون من الخليج الفارسي فهذا يؤكد أنهم يخشون أن تدمر تجهيزاتهم العسكرية من قبل الصواريخ الإيرانية المتواجدة في الخليج الفارسي وبحر عمان، لذلك هم فروا ووقفوا بعيدا عن حدودنا".

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ "باتريوت"، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو / تموز 2015، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق، يوم 8 أيار/مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.