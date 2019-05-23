بعد رفض "قرار خطير جدا"... إجراء من ترامب بشأن السعودية خلال أسبوع

حذر السيناتور الأمريكي، كريس مورفي، مما وصفها بـ"ثغرة" في القانون الأمريكي يفكر الرئيس دونالد ترامب في استخدامها دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وقال السيناتور إن ترامب يفكر في استخدام هذه الثغرة لبيع قنابل للمملكة العربية السعودية دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وأوضح مورفي في تصريح لشبكة "سي.إن.إن" بالعربية أن "قانون إدارة الأسلحة يسمح للكونغرس برفض بيعها لدولة أجنبية، ولكن ترامب قد يزعم أن البيع بإطار حالة الطوارئ، الأمر الذي يعني أن الكونغرس لا يمكنه التصويت على عدم الموافقة، وستتم (الصفقة) بصورة أوتوماتيكية".

وأضاف السيناتور الديمقراطي وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس أن الإدارة الأمريكية قد تشرع ببيع هذه الذخيرة للسعودية الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن مراوغة الكونغرس لإتمام هذه الصفقة "سيكون سوء استخدام للسطلة"، على حد تعبيره.

ويذكر أن ترامب، أوقف مشروع قرار لوقف دعم بلاده للسعودية والعمليات التي تقوم بها في اليمن ضد جماعة الحوثي والتي أطلقت عليها اسم عمليات "دعم الشرعية"، وذلك عبر استخدام حق النقد الرئاسي "الفيتو".

واعتبر ترامب في رسالة للكونغرس، منتصف أبريل/ نيسان، القرار "خطير جدا" ويمثل محاولة "خطيرة" لإضعاف سلطاته الدستورية، ويعرض حياة المواطنين الأمريكيين وأفراد الخدمة البواسل إلى الخطر اليوم وفي المستقبل.

وتتواصل، منذ 26 مارس/آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.