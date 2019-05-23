معظم الأمريكيين يرفضون تدريس الترقيم العربي في المدارس

يرى أكثر من نصف الأمريكيين أن "الأرقام العربية"، وهي المستخدمة في معظم أنحاء العالم، يجب ألا تدرس في المدارس، وذلك وفقا لاستطلاع رأي أجري أخيرا.

وقال 56 % من الذي أدلوا برأيهم في الاستطلاع "إن الأرقام يجب ألا تكون جزء من المنهج الدراسي للتلاميذ في الولايات المتحدة وفقًا للاستطلاع، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

يُشار إلى أن الأرقام 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هي الأرقام العربية، وتم تطوير نظام الترقيم هذا لأول مرة على يد علماء الرياضيات الهنود قبل أن ينتشر عبر العالم العربي إلى أوروبا ويصبح شائعًا في جميع أنحاء العالم.

أجرت الاستطلاع شركة "سيفيك ساينس" Civic Science، وهي شركة أمريكية متخصصة في أبحاث السوق ، وشارك فيه 3624 وتم خلاله طرح سؤال: "هل يجب على المدارس في أمريكا تدريس الأرقام العربية كجزء من مناهجها الدراسية؟" ولم يوضح الاستطلاع معنى مصطلح "الأرقام العربية".

وأجاب حوالي 2020 شخصًا بـ "لا". فيما قال 29 % "نعم"، و 15% ليس لديهم رأي.