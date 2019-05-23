أمريكا تكشف سرا لأول مرة عن سلاح تفاخرت به إيران (فيديو)

نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر منظومة دفاع تباهت إيران بصنعها محليا، لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة، لافتة إلى أن هذه المنظومة تعود لحقبة الستينيات.

وقال الفريق في مقطع الفيديو: "بنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست إلا منظومة (سكاي غارد) التي تنتجها شركة أورليكون النمساوية، وهذه التقنية تعود الى حقبة الستينيات".

وفي تغريدة سابقة نشر فريق التواصل، مقطع فيديو يظهر مخابئ تحت الأرض تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن لإخفاء صواريخها الإيرانية الصنع مثل "بدر".

#شاهد | أعلن #النظام_الإيراني أنه تمكن من "صناعة منظومة دفاعية محلية الصنع" لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة. وبنظرة فاحصة يتضح أن تلك ليست إلا منظومة "سكاري غارد Sky Guard" التي تنتجها شركة "اورليكون Oerlikon" النمساوية، وأن تلك التقنية تعود الى حقبة الستينيات!#ايران #ظريف pic.twitter.com/VrOEyJq6uP — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) May 22, 2019

وقال الفريق في مقطع الفيديو حينها: "أكد السفير جوناثان كوهين، في جلسة مجلس الأمن حول اليمن، أنه لا يمكن تجاهل حقيقة إنه منذ أن بدأت الحرب، ومنذ أن فرض المجلس حظرا على توريد السلاح، فان الحوثيين استخدموا أسلحة أكثر تقدما لتهديد جيران اليمن".

وأضاف السفير وفقا للتغريدة: "لم يطور الحوثيون صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة بأنفسهم".

أكد السفير جوناثان كوهين، في جلسة #مجلس_الأمن حول #اليمن، أنه لا يمكن تجاهل حقيقة إنه منذ أن بدأت الحرب، ومنذ أن فرض المجلس حظرا على توريد السلاح، فان #الحوثيين استخدموا أسلحة أكثر تقدما لتهديد جيران اليمن. مضيفا "لم يطور #الحوثيون صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة بانفسهم"#ايران pic.twitter.com/xAk5o7qhMJ — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) May 20, 2019

اتّهم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الثلاثاء، الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين في اليمن بـ"قدرات نوعية" من صواريخ بالستية وطائرات دون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها"، في إشارة إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

وشنّ الحوثيون الأسبوع الماضي هجوما ضد محطتي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار مفخخة، ما أدى إلى وقف ضخّ النفط فيه ليومين.

واتّهمت السعودية إيران بإعطاء الأوامر لـ"أنصار الله" بمهاجمة منشآتها النفطية.

وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعماً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في آذار/مارس 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حربا كلامية بين إيران التي تقول إن دعمهما للحوثيين ينحصر بالسياسة فقط، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتتّهم الرياض، خصم إيران اللدود في المنطقة وأبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، طهران بمدّ الحوثيين بالسلاح والمال.