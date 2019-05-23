بعد "نوبة غضب" ترامب... بيلوسي تتمنى تدخل أسرته "من أجل مصلحة البلاد"

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب دخل في نوبة غضب في اجتماع مع زعماء الكونغرس الديمقراطيين قبل يوم.

وحسب "رويترز" قالت بيلوسي إنها تتمنى أن تتدخل عائلة ترامب أو طاقمه من أجل صالح البلاد.

وقال بيلوسي للصحفيين اليوم الخميس "مرة أخرى، أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة. أتمنى أن تتدخل أسرته أو إدارته أو موظفيه من أجل مصلحة البلاد".

وحسب (أ ف ب) قالت بيلوسي إن الحديث عن عزل ترامب الآن سيكون من السابق لأوانه و"مثير للخلاف".

Speaker Nancy Pelosi calls Trump a “master of distraction”: “I think what really got to him was these court cases and the fact that the House Democratic caucus is not on a path to impeachment. And that’s where he wants us to be” pic.twitter.com/LNQyiLNITN — CNN Politics (@CNNPolitics) May 23, 2019

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متورط في تعطيل العدالة وعملية تستر وهي جريمة يمكن عزله بسببها.

وأضافت في حفل نظمه مركز التقدم الأمريكي وهو جماعة تروج للسياسات الليبرالية "الواقع هو أن هذا الرئيس، على مرأى من الجميع، يعطل العدالة ومتورط في عملية تستر، وهذا يمكن أن يكون جريمة تؤدي إلى العزل".

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي له بالتورط في عملية تستر.

وقال ترامب في تصريحات ألقاها بحديقة الورود بالبيت الأبيض "أنا لا أمارس التستر".

وأضاف أنه أبلغ بيلوسي وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، الذي توجه إلى البيت الأبيض للاجتماع مع ترامب بشأن مشروعات البنية التحتية، إنه لا يمكنه عقد اجتماع في ظل هذه الظروف.