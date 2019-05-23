تزايد الزيارات السرية للوفود الأجنبية المفوضة من أمريكا إلى إيران

كشف المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن تزايد زيارات المسؤولين الأجانب من مختلف البلدان، المفوضين غالبا من الولايات المتحدة.

وقال كيوان خسروي في بيان صحفي نشرته وكالة فارس إنه "انطلاقا من السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد تم إبلاغهم (الوفود) جميعا دون استثناء برسالة الشعب الإيراني المبنية على الاقتدار والمنطق والمقاومة والصمود".

وأضاف "لقد قلنا لهم بصراحة إن نهجنا هذا مستمر حتى يتم تغيير السلوك وتضمن حقوق بلدنا ويجري التحول من الكلام إلى التطبيق العملي"، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الزيارات أعلن عنه إعلاميا، وجزءا منها بقي سريا.

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وأكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأنه "لن تكون هناك مفاوضات بأي شكل من الأشكال".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وأجرت مقاتلات أمريكية، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

جاء ذلك بعد أن نشرت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادت إيرانية للهجوم ضدها.

ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وصول قاذفات أمريكية من طراز B-52، إلى قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في دولة قطر.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو/أيار، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.