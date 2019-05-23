تسجيل
21:44 23 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مايو/ أيار 2019

    ناريندرا مودي...الهندوسي المتواضع الذي يقود 600 مليون هندي

    © REUTERS / Adnan Abidi
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    انتصر اليوم حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي انتصارا تاريخيا في الانتخابات العامة الهندية.

    ولد ناريندرا مودي في مدينة مهسانا مقاطعة جوجارات وسط عائلة كان شعارها الكفاح من أجل تلبية احتياجاتهم، حيث كان والده يعمل كبائع شاي في محطة القطار المحلي.

    بدأ ناريندرا حياته بتحمل المسؤولية ودخول الحياة العملية مبكراً جداً، ففي الثامنة كان يذهب إلى المدرسة صباحاً، ويساعد والده في بيع الشاي في كشك بمحطة السكك الحديدية المحلية في فادناغار، لذلك كان مودي الطفل المفضل لعائلته، وعلى الرغم من انشغاله بتوفير المال إلا أن هذا لم يقف بينه وبين شغفه للمعرفة والاطلاع من خلال هوايته المفضلة وهي القراءة.

    رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مايو/ أيار 2019
    © REUTERS / Adnan Abidi
    نتائج غير رسمية... حزب مودي يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات العامة الهندية
    حصل مودي على فرصته الذهبية أو كما يطلق عليها الهدية الكبرى من الحياة عندما تنحى كيشوباي باتل عن منصبه كرئيس وزراء في ولاية غوجارات في أعقاب زلزال يناير 2001 في مدينة كوتشي، الذي أودى بحياة الآلاف، ومن ثم تم اختيار مودي بعد أن أصبح بديل باتل رئيس وزراء ولاية غوجارات وفور توليه المنصب أظهرت غوجارات نمواً شاملاً يشمل الزراعة والتصنيع والخدمات.

    ويحيط الكثير من الغموض بحياته الخاصة، فهو لم يقبل أبدا بزواج مدبر من قبل والديه، خلال شبابه وظل يقيم وحيدا في منزله في غوجارات ويعتز بمجموعته من العصافير.

    وكشف عام 2014 أنه متزوج وذلك للمرة الأولى، بعدما ظل يتفادى الحديث عن حياته الشخصية لفترة طويلة.

    مودي، بنظر كثيرين، قائد استطاع تغيير مسار الهند بشكل شامل، فقد أشادت صحيفة فاينانشيال تايمز، كبرى الصحف المالية في العالم بعقد من التنمية في ولاية جوجارات تحت قيادة مودي، وفي الواقع أبرزته مجلة "التايم" الشهيرة على صفحة الغلاف الخاصة بها. ووصفه الكونغرس الأمريكي بأنه "ملك الحكم". وذكرت مجلة تايمز، "مودي يعني الأعمال" بعدما شهدت الهند نمواً غير مسبوق في العديد من المجالات على يديه.

    ويذكر أن رئيس الوزراء الهندي، التقى في وقت سابق من الشهر الجاري بوالدته هيراباين مودي، البالغة من العمر 97 عاما، التي تعيش مع شقيقه الأصغر، بانكاج مودي في قرية راسيان، التي تقع بالقرب من حيدر آباد، والتقى بها بعد أن خاطب جمعاً من الناخبين هناك في وقت متأخر من المساء.

    وقضى مودي 30 دقيقة مع والدته وبقية أفراد الأسرة. وذكر مودي، في مقابلة أجريت معه أخيرا، أن والدته لم تفهم ما هي وظيفته عندما أصبح رئيس وزراء ولاية غوجارات، لكنها طلبت منه أن يعدها بأن لا يتلقى أي رشوة. كما نقل موقع "الإمارات اليوم".

    انظر أيضا:

    الهند تبدأ فرز 600 مليون صوت وتوقعات بتقدم مودي
    الهند... مؤشرات بفوز ساحق لرئيس الوزراء مودي
    وزير باكستاني: مودي يثير أجواء الحرب لمكاسبه الشخصية بالانتخابات الهندية
    ماتيس يجتمع برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
    الكلمات الدلالية:
    نارندرا مودي, الهند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ركوب الخيل في الجزء الشمالي من المحمية الطبيعية القوقازية باسم خ. غ. شابوشنيكوف
    الجمال القوقازي.. أشهر وأكبر محمية في أوروبا
    الحظر النفطي
    كل حظر نفطي يهون
    صفقة القرن: كيف تبدو خارطة فلسطين الجديدة
    "صفقة القرن": كيف تبدو خارطة "فلسطين الجديدة"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك