إعلان الطوارئ بمطار بن غوريون الدولي

أعلن مطار بن غوريون الإسرائيلي الدولي حالة الطوارئ، مساء اليوم الخميس.

وقالت القناة العبرية الـ"13" مساء اليوم، الخميس، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب، بسبب عطل أو خلل فني في طائرة "بوينغ"، تابعة لشركة العال الإسرائيلية.

נתב"ג: מצב חרום הוכרז עקב תקלה במטוס בואינג 737 של אל על עם 194 נוסעים. שלשום מטוס זהה מאותו דגם של החברה שהיה בדרכו לציריך, נחת בלרנקה עקב אש במנוע@sharonidan pic.twitter.com/7nuUZMcVPp — כאן חדשות (@kann_news) May 23, 2019

وذكرت القناة في تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، أن طائرة بوينغ 737 وقع فيها خلل فني، نتيجة لارتفاع درجة حرارة محركها الأيسر، في وقت كان على متنها 194 راكبا. وبأن الطائرة هبطت بسلام في المطار.