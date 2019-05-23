بعد مطالبتها أسرته بالتدخل... ترامب يهاجم بيلوسي: فقدت عقلها

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من فشل محادثات البنية التحتية مع المشرعين الديمقراطيين، وسط تحقيقات الكونغرس المترامية الأطراف حول أعمال وإدارة ترامب.

وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين، بشأن تقديم حزمة من المساعدات للمزارعين، الذين تضرروا إزاء الحرب التجارية مع الصين: "لقد كنت أشاهدها وأراقبها منذ فترة طويلة، لقد تغيرت ولم تصبح الشخص ذاته الذي أعرفه، لقد فقدت عقلها"، وفقا لرويترز.

وكانت نانسي بيلوسي، قالت اليوم الخميس، إنها تتمنى أن تتدخل عائلة ترامب أو طاقمه من أجل صالح البلاد.

وقال بيلوسي للصحفيين: "مرة أخرى، أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة. أتمنى أن تتدخل أسرته أو إدارته أو موظفيه من أجل مصلحة البلاد".

وحسب (أ ف ب) قالت بيلوسي إن الحديث عن عزل ترامب الآن سيكون من السابق لأوانه و"مثير للخلاف".

وجاءت تصريحات نانسي بيلوسي السابقة عن ترامب، بعد أن زعمت أنه دخل في نوبة غضب في اجتماع مع زعماء الكونغرس الديمقراطيين قبل يوم.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متورط في تعطيل العدالة وعملية تستر وهي جريمة يمكن عزله بسببها.

وأضافت في حفل نظمه مركز التقدم الأمريكي وهو جماعة تروج للسياسات الليبرالية "الواقع هو أن هذا الرئيس، على مرأى من الجميع، يعطل العدالة ومتورط في عملية تستر، وهذا يمكن أن يكون جريمة تؤدي إلى العزل".

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي له بالتورط في عملية تستر.

وقال ترامب في تصريحات ألقاها بحديقة الورود بالبيت الأبيض "أنا لا أمارس التستر".

وأضاف أنه أبلغ بيلوسي وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، الذي توجه إلى البيت الأبيض للاجتماع مع ترامب بشأن مشروعات البنية التحتية، إنه لا يمكنه عقد اجتماع في ظل هذه الظروف.