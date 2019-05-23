أمريكا تعتقل مواطنا هدد بتفجير برج ترامب

أعلن المدعي العام الفيدرالي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية أن السلطات الأمريكية اعتقلت، مواطنا هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الإسرائيلية في نيويورك.

وأكد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم، الخميس، أن الشاب جوناثان جي، البالغ من العمر (20 عامًا) من حي باسكنغ ريدج الراقي في نيوجيرسي، هدد برج ترامب.

© REUTERS / Reuters Staff برج ترامب يحترق مجددا

وعثر المحققون على سلسلة من رسائل التهديد على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها جي، المتعاطف مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ـ على حد قول الموقع الإلكتروني الإسرائيلي.

ووجهت السلطات إلى جي، تهم عدة منها محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة "إرهابية"، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، إضافة إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقال المحامي الأمريكي، كريغ كاربينيتو، في بيان:

التهديد الذي يصدر عن متطرفين محليين عنيفين اعتنقوا التطرف بشكل ذاتي لا يزال قائما.

وأضاف:

على الرغم من أن الأمريكيين يعرفون أكثر تنظيم داعش، إلا أننا نتعامل بجدية مع أولئك الذين يرغبون في مساعدة أي منظمة مصنفة إرهابية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لقرار الادعاء، أرسل جي مبلغ 100 دولار عن طريق التحويل الافتراضي إلى شخص في غزة، يعتقد أنه عضو في كتائب القسام، ثم تباهى بذلك لاحقا على تطبيق "انستغرام"، حيث كتب "من المؤكد أنه أمر غير قانوني، لكني لا أبالي".

وتحدث في فبراير/شباط عن رغبته بالانضمام إلى الجيش الأمريكي "لتعلّم كيفية القتل"، وفي أبريل/نيسان نشر صورا لبرج ترامب على "انستغرام" وأرفقهم بنص يقول إنه يريد زرع قنبلة هناك.

وأضاف قرار الإدعاء أنه في وقت لاحق من الشهر بث فيديو مباشر على "انستغرام" يستعرض فيه علم حماس ومسدسا، وأعرب عن رغبته بالذهاب إلى "مسيرة مؤيدة لإسرائيل" من اجل "إطلاق النار على الجميع" هناك.