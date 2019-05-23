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23:16 23 مايو/ أيار 2019
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    شركة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية

    ترامب: "هواوي" شيء خطير للغاية ويمكن حل مشكلتها كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين

    © REUTERS / Toby Melville
    العالم
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    رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الوضع مع شركة "هواوي" الصينية، والتي تم حظر التعاون معها مؤخرا بالنسبة للشركات الأميركية، يمكن حلها كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين، إذا تم إبرامها.

    واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين:"هواوي شيء خطير للغاية، انظر إلى ما فعلوه من وجهة النظر الأمنية ومن وجهة نظر عسكرية، إنه أمر خطير للغاية".

    شركة هواوي
    © REUTERS / Kacper Pempel
    وكالة: ترامب يؤجل معاقبة شركة "هواوي" الصينية
    وتابع: "هناك احتمال أن يتم إدراج "هواوي" بشكل ما في اتفاقية تجارية، إذا تمت أو في جزء من هذه الاتفاقية".

    وكانت الصين قالت اليوم الخميس إنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة، بعد أن منعت الأخيرة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية "هواوي" من شراء السلع الأمريكية، في تصعيد كبير للحرب التجارية بين البلدين.

    وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إيجاز صحفي أسبوعي إن "الصين ستأخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر".

    وأضاف أن "الصين تأمل أن تسلك الولايات المتحدة مسلكا عقلانيا وتصحح إجراءاتها الخطرة".    

    ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، لو كانع، الاثنين الماضي، الشركات الصينية لحماية حقوقها بطرق قانونية بعد ورود أنباء بأن شركة "غوغل" رفضت التعاون مع شركة الاتصالات الصينية "هواوي".

    وقال كانغ خلال إحاطته الإعلامية اليومية: "نحن أيضا علمنا عن ذلك من وسائل الإعلام. بعد تأكيد هذه المعلومات، سنراقب التطورات عن كثب. وفي الوقت نفسه ، تدعم الصين شركاتها في حماية حقوقها بطرق قانونية".

    هذا وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادرها في وقت سابق، أن شركة "غوغل" أوقفت بعض معاملاتها مع "هواوي" بسبب إدراجها في القائمة السوداء [الأميركية]، موضحة أن "هواوي" ستفقد إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.

    وبذلك، ستفقد "هواوي" فورا إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل "أندرويد"، وبالإضافة إلى ذلك، ستفقد إمكانية الوصول إلى الموديلات الجديدة من الهواتف الذكية خارج الصين والوصول إلى برامج "أندرويد" وخدماته، بما في ذلك ومتجر تطبيقات "غوغل بلاي ستور" وتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل"
    وكانت واشنطن حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات بسبب مخاوف من أن تكون [هذه الشركة] أداة تستخدمها الصين للتجسس.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    علاقات الدول, اتفاق التجارة, غوغل, الرئاسة الأمريكية, هواوي, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
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