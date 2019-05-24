تولستوي: العقوبات الأوروبية ضد روسيا قد تستغرق عقودا

صرح نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيتر تولستوي، في باريس، أمس الخميس، بأن الروس يدركون جيدا بأن العقوبات الأوروبية ضد بلادهم لن ترفع في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن ذلك قد يستغرق عقودا.

باريس، سبوتنيك. وقال تولستوي في نقاش نظمته رابطة الحوار الفرنسية الروسية في المركز الروسي للروح والثقافة: "نحن على يقين بأن العقوبات المفروضة الآن لفترة طويلة. وليس لعام أو عامين، بل لعقود".

© AP Photo / Luis M. Alvarez أمريكا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

وتابع تولستوي:

هذه العقوبات — لم يتخذها الأوروبيون ـ بل عقوبات من خارج حدودها.

وأشار تولستوي إلى أنها من قبل الولايات المتحدة، ولم يكن أمام الأوروبيين أي خيار.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيتر تولستوي:

حتى لو طلبنا من ماكرون أو ميركل إزالتها — لن يكون بوسعهما فعل ذلك… أنا على ثقة من أن أوروبا اليوم، ليس لديها الحرية لاتخاذ مثل هذه القرارات.

وأوضح أن سبب فرض العقوبات هو انتهاك روسيا المزعوم للقانون الدولي.