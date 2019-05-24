رئيس الوزراء الياباني يبحث زيارة إيران في القريب العاجل

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الجمعة، عن نيته زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحلول منتصف مايو/أيار المقبل على أقصى تقدير.

© AFP 2019 / ATTA KENARE إيران تؤكد على توطيد العلاقات مع اليابان

وبحسب وكالة " رويترز "، من المرجح أن يبحث آبي الزيارة المحتملة لإيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يزور ترامب اليابان بدءا من غد السبت، وقد يعتمد القرار النهائي على نتائج الاجتماع بين الزعيمين.

وتأتي الأنباء في ظل المواجهة المحتدمة بين إيران والولايات المتحدة، وفي أعقاب زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لليابان الأسبوع الماضي.

ولم يزر أي رئيس وزراء ياباني إيران منذ عام 1978.