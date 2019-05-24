التوقعات تشير إلى رفض الهند المقاتلات الأمريكية

من الممكن أن ترفض الهند شراء المقاتلات الأمريكية "إف-21".

وتمت صناعة طائرة "إف-21" للتصدير إلى الهند وهي طائرة مشتقة من طائرة "إف-16".

© Sputnik . Ramil Sitdikov مقاتلة "ميغ-35" قد تكون في جعبة عشرات الدول

ودخلت مقاتلة "إف-21" حلبة المنافسة لعقد تزويد القوات الجوية الهندية بالمقاتلات الجديدة. غير أن مجلة "كومبات إيركرافت" رجحت أن ترفض الهند شراء طائرات "إف-21".

وهناك عروض أخرى لمناقصة تزويد القوات الجوية الهندية بالطائرات المقاتلة الجديدة. وحسب معلومات المجلة فإن فرنسا التي قدمت مقاتلة "داسو رافال" قد تفوز في هذه المناقصة.

وليس مستبعدا أيضا أن تفوز بالعقد روسيا التي قدمت مقاتلة "ميغ-35"، مع العلم أن الطيارين الهنود اعتادوا الطيران على طائرات "ميغ". وتضم حظيرة القوات الجوية الهندية 244 طائرة "ميغ-21" و84 طائرة "ميغ-27".