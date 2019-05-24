"السياسة للمبتدئين"...هدية طريفة للرئيس الأوكراني الجديد (فيديو)

تلقى الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارته لمعرض للكتب في العاصمة كييف، هدية فريدة.

الهدية التي تلقاها الرئيس الأوكراني تمثلت في كتاب للأطفال بعنوان "السياسة للمبتدئين".

فخلال زيارته لمعرض "آرسنال للكتب" في العاصمة كييف، قدم له ممثلو إحدى دور النشر المشاركة في المعرض كتابا عن معلومات حول المراهقين.

يذكر بأن كتاب "السياسة للمبتدئين" يخبر القراء الشباب عن الحكومة في البلاد والنظام السياسي والأيدلوجية المتبعة وعدد من الأشياء السياسية.

وبحسب مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لم يظهر الرئيس الأوكراني بأي إحراج عند تلقيه للهدية وغنما تقبلها بروح الدعابة.

يذكر بأن زيلينسكي، أدى يوم الاثنين 20 مايو/حزيران، اليمين الدستوري في قاعة البرلمان الأوكراني، لتعلن فيما بعد رئيسة المحكمة الدستورية في أوكرانيا تولي زيلينسكي منصب رئيس البلاد.