انفجار يستهدف مسجدا في كابول ويقتل الإمام

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا وقع في أحد مساجد العاصمة كابول، خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وذكر مسؤول كبير في كابول، نقلت عنه وكالة "رويترز"، "دفعنا بعربات إسعاف إلى موقع الانفجار… كان المسجد مليئا بالمصلين".

من جانبها، ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار الذي وقع في مسجد بمنطقة باكتيا كوت في كابول أثناء صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل مولوي سميع الله ريحان، إمام المسجدـ وجرح 16 آخرون.

In an explosion at a mosque in Paktia Kot area in #Kabul’s PD9 during Friday prayers, Mawlawi Samiullah Raihan, the imam of the mosque was killed and nine other people were wounded, Ministry of Interior confirmed. pic.twitter.com/M7tEI0P3m5 — TOLOnews (@TOLOnews) May 24, 2019

​وقالت وزارة الداخلية إن الحادث وقع في الواحد و20 دقيقة ظهر اليوم، عندما انفجرت مواد متفجرة مثبتة في منبر المسجد.