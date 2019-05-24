المفوضية الأوروبية: استقالة ماي لن تغير سير مفاوضات البريكست

أكدت المفوضية الأوروبية أن قرار رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالاستقالة لن يغير محادثات البريكست.

أمستردام- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، مينا أندريفا، اليوم الجمعة: "[رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود] يونكر تابع تصريحات ماي وأعرب عن تقديره لعملها". وأضافت: "يونكر سيعمل مع أي رئيس وزراء جديد".

© REUTERS / Yoan Valat فرنسا مستعدة للعمل مع رئيس وزراء بريطانيا المقبل

وأوضحت المتحدث أن "موقفنا من اتفاق البريكست لا يزال كما هو، وسيبقى العمل على البريكست كما هو في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وسنبقى مستعدين لأي سيناريو على مفاوضات الخروج".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.

وقالت ماي بهذا الصدد: "أعلن اليوم استقالتي من حزب المحافظين إلى حين إيجاد بديل".

وأضافت قائلة: "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة البريكسيت وإتمام نتائج الاستطلاع. ومن يحل محلي عليه أن يبحث عن حل في البرلمان. وذلك يتحقق باتفاق جميع أطراف النقاش على الحل".

وتابعت: "الأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار رئيس لحزب المحافظين الجديد، وأنا سأستقيل من منصبي في السابع من يونيو/ حزيران المقبل، وأبلغت الملكة إليزابيث بهذا القرار وسأواصل مهامي كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة".