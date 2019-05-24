المفوضية الأوروبية: استقالة ماي لن تغير سير مفاوضات البريكست

أمستردام- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، مينا أندريفا، اليوم الجمعة: "[رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود] يونكر تابع تصريحات ماي وأعرب عن تقديره لعملها". وأضافت: "يونكر سيعمل مع أي رئيس وزراء جديد".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.
وقالت ماي بهذا الصدد: "أعلن اليوم استقالتي من حزب المحافظين إلى حين إيجاد بديل".
وأضافت قائلة: "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة البريكسيت وإتمام نتائج الاستطلاع. ومن يحل محلي عليه أن يبحث عن حل في البرلمان. وذلك يتحقق باتفاق جميع أطراف النقاش على الحل".
وتابعت: "الأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار رئيس لحزب المحافظين الجديد، وأنا سأستقيل من منصبي في السابع من يونيو/ حزيران المقبل، وأبلغت الملكة إليزابيث بهذا القرار وسأواصل مهامي كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة".
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