ظريف: إيران سترى نهاية ترامب بينما لن يرى ترامب نهاية إيران أبدا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يرى نهاية إيران.

طهران — سبوتنيك. وقال ظريف عقب لقائه مسؤولين باكستانيين في إسلام أباد، بحسب بيان لوزارة الخارجية: "إيران سترى نهاية ترامب بينما لن يرى ترامب نهاية إيران أبدا".

© REUTERS / Jim Young ترامب يشكك في الحاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران

أضاف: "ترامب اتهم الشعب الإيراني بالإرهاب مرارا، وهذا العنوان يليق به فقط".

وكان وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، رد على تصريحات الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ بشأن بلاده، مؤكدا أن "التبجحات عن الإبادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي لن تقضي على إيران".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد إيران بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.

وكتب ترامب على "تويتر": "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون تلك الحرب هي النهاية الرسمية لها". وتابع: "لا تهددوا الولايات المتحدة الأمريكية مجددا".

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز.

وتستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في تلك المياه.