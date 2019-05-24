حزب المحافظين: رئيس وزراء جديد لبريطانيا قبل 20 يوليو

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للحزب القول: "إن الترشيحات بين أعضاء البرلمان ستنتهي في الأسبوع الذي يبدأ في 10 يونيو/حزيران، قبل أن يختار أعضاء الحزب بين أفضل المرشحين، في الوقت المناسب للإعلان عن النتيجة قبل إجازة البرلمان الصيفية".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.
وقالت ماي بهذا الصدد: "أعلن اليوم استقالتي من حزب المحافظين إلى حين إيجاد بديل".
وأضافت قائلة: "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة البريكسيت وإتمام نتائج الاستطلاع. ومن يحل محلي عليه أن يبحث عن حل في البرلمان. وذلك يتحقق باتفاق جميع أطراف النقاش على الحل".
وتابعت: "الأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار حزب المحافظين الجديد، وأن سأستقيل من منصبي في السابع من يونيو/ حزيران المقبل، وأبلغت الملكة إليزابيث بهذا القرار وسأواصل مهامي كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة".
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