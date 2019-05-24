حزب المحافظين: رئيس وزراء جديد لبريطانيا قبل 20 يوليو

أعلن حزب المحافظين البريطاني الحاكم، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يتم اختيار خليفة تيريزا ماي كزعيم للحزب ورئيس للوزراء قبل العطلة الصيفية للبرلمان المقررة في 20 يوليو/تموز.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للحزب القول: "إن الترشيحات بين أعضاء البرلمان ستنتهي في الأسبوع الذي يبدأ في 10 يونيو/حزيران، قبل أن يختار أعضاء الحزب بين أفضل المرشحين، في الوقت المناسب للإعلان عن النتيجة قبل إجازة البرلمان الصيفية".

© REUTERS / Simon Dawson المفوضية الأوروبية: استقالة ماي لن تغير سير مفاوضات البريكست

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.

وقالت ماي بهذا الصدد: "أعلن اليوم استقالتي من حزب المحافظين إلى حين إيجاد بديل".

وأضافت قائلة: "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة البريكسيت وإتمام نتائج الاستطلاع. ومن يحل محلي عليه أن يبحث عن حل في البرلمان. وذلك يتحقق باتفاق جميع أطراف النقاش على الحل".

وتابعت: "الأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار حزب المحافظين الجديد، وأن سأستقيل من منصبي في السابع من يونيو/ حزيران المقبل، وأبلغت الملكة إليزابيث بهذا القرار وسأواصل مهامي كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة".