رئيسة وزراء اسكتلندا: رحيل ماي لن يحل فوضى البريكست

اعتبرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجون، أن قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة لن يحل أزمة البريكست، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت ستارجون في تغريدات على "تويتر" اليوم الجمعة "رحيلها (ماي) لن يحل فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي خلقها المحافظون. إن إعادة الأمر إلى الناس هو وحده القادر على تحقيق ذلك".

© REUTERS / ANNEGRET HILSE تيريزا ماي أمام مجلس العموم: إما دعم "بريكست" الليلة أو المجازفة بخسارته

وأضافت أنه "نظرا للظروف الحالية، فإنه من الخطأ الكبير تثبيت حزب المحافظين في رئاسة الوزراء دون إجراء انتخابات عامة".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.

وقالت ماي بهذا الصدد: "أعلن اليوم استقالتي من حزب المحافظين إلى حين إيجاد بديل".

وأضافت قائلة: "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة البريكسيت وإتمام نتائج الاستطلاع. ومن يحل محلي عليه أن يبحث عن حل في البرلمان. وذلك يتحقق باتفاق جميع أطراف النقاش على الحل".

وتابعت: "الأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار رئيس لحزب المحافظين الجديد، وأنا سأستقيل من منصبي في السابع من يونيو/ حزيران المقبل، وأبلغت الملكة إليزابيث بهذا القرار وسأواصل مهامي كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة".