بيسكوف: الحروب التجارية تشير إلى تهديدات حقيقية تجاه الإنترنت الروسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الخطوات غير الودية من الخارج والحروب التجارية تشير إلى تهديدات حقيقية ضد فضاء الإنترنت في روسيا.

موسكوــ سبوتنيك . ونوه بيسكوف إلى أن فحوى القانون الذي وقعه الرئيس الروسي بشأن استقرار عمل الإنترنت في روسيا "يتمثل في تأمين عمل شبكة الإنترنت، حال تعرضها لخطوات غير ودية من الخارج".

وقال بيسكوف للصحفيين في إجابته عن سؤال بشأن أسباب الإدارة المركزية للإنترنت الروسي، التي صاغتها وزارة الاتصالات، قد تسمح بفصل شبكة الإنترنت الروسي عن الشبكة العالمية لأسباب مؤثرة:

"خطر مثل هذه الخطوات غير الودية، ليس مجرد افتراضية بحتة. نرى ما يحدث الآن في إطار الحرب، ولن أقوم بتحديد المشاركين، ولكن هذه الحروب التجارية تحمل أخطارا… ولها أيضًا موجات من النتائج تنتشر في العالم كله".