إيران تؤكد تعزيز التعاون الحدودي مع باكستان ومكافحة الإرهاب

ووصف ظريف العلاقات البرلمانية بين البلدين بأنها متميزة، كما أكد تعزيز التعاون الحدودي ومكافحة الإرهاب بشكل مشترك.
بدوره أكد رئيس المجلس الوطني الباكستاني، خلال اللقاء، على أواصر العلاقة بين الشعب الباكستاني والشعب الإيراني، معربا عن دعمه ودعم البرلمان الباكستاني للشعب الإيراني في ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى الزيارة المرتقبة لوفد من مجلس الشوى الإسلامي إلى إسلام أباد، منوها بضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
وكان ظريف قد التقى، في وقت سابق اليوم الجمعة، نظيره الباكستاني محمود قرشي ورئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش الجنرال باجوا.
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