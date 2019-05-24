إيران تؤكد تعزيز التعاون الحدودي مع باكستان ومكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تعزيز التعاون الحدودي وعلى صعيد مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، مع باكستان.

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON ظريف: إيران سترى نهاية ترامب بينما لن يرى ترامب نهاية إيران أبدا

وأشار ظريف خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الباكستاني، أسد قصير، في إسلام آباد اليوم الجمعة، إلى العلاقات الوثيقة بين الشعبين والأرضية المساعدة للتعاون، لاسيما بين مينائي جابهار وجوادر، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ووصف ظريف العلاقات البرلمانية بين البلدين بأنها متميزة، كما أكد تعزيز التعاون الحدودي ومكافحة الإرهاب بشكل مشترك.

بدوره أكد رئيس المجلس الوطني الباكستاني، خلال اللقاء، على أواصر العلاقة بين الشعب الباكستاني والشعب الإيراني، معربا عن دعمه ودعم البرلمان الباكستاني للشعب الإيراني في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى الزيارة المرتقبة لوفد من مجلس الشوى الإسلامي إلى إسلام أباد، منوها بضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وكان ظريف قد التقى، في وقت سابق اليوم الجمعة، نظيره الباكستاني محمود قرشي ورئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش الجنرال باجوا.