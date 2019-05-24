الجهاد الإسلامي: المقاومة تمتلك أوراق قوة لإسقاط "صفقة القرن"

قال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن المقاومة "تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من إسقاط "صفقة القرن".

وأكد النخالة عقب استقباله، اليوم الجمعة، وفدا من مجلس علماء فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت في بيان على جهوزية حركته للدفاع عن مقدسات الأمة في فلسطين، كما نقلت وكالة "الأناضول".

ودعا الأمين العام إلى ضرورة "بذل كل الجهود من أجل إعادة الوحدة الوطنية إلى الصف الفلسطيني، في إطار الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها تحرير فلسطين التاريخية".

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وأثنى النخالة على دور علماء فلسطين "في مواجهة التحديات التي تواجه القضية، ولا سيما في ظل موجات التطبيع مع إسرائيل التي تسعى لتشويه الحقائق التاريخية والدينية".

و"صفقة القرن" هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.