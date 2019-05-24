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16:52 24 مايو/ أيار 2019
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    بوينغ 737 ماكس

    خسائر وقف تحليق بوينغ 737 ماكس تقدر بـ579 مليون دولار

    CC BY 2.0 / Aka The Beav / Boeing 737 MAX roll-out
    العالم
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    أعلنت رابطة النقل الجوي الصينية (كاتا)، اليوم الجمعة، أن خسائر شركات الطيران الصينية ستبلغ حوالي أربعة مليارات يوان (579.32 مليون دولار) بنهاية يونيو/ حزيران، بسبب وقف تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس وفقا لتقديراتها.

    كانت الصين أول دولة تعلق استخدام هذا الطراز قبل شهرين بعد حادث تحطم طائرة من ذلك الطراز في إثيوبيا أسفر عن مقتل 157 شخصا في مارس/ آذار، وهو ثاني حادث من نوعه لأحدث طائرات بوينغ.

    وبحسب "رويترز"، قالت مصادر، الخميس، إن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تتوقع الموافقة على عودة الطائرة إلى الخدمة في أواخر يونيو/حزيران.

    طيران الإمارات
    © REUTERS /
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    وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت أكبر شركات الطيران الصينية رسميا من شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات تعويضها عن الخسائر الناجمة عن وقف تحليق طائرات 737 ماكس وتأجيل تسليمات للطائرة.

    وقالت كاتا في بيان على موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة "نأمل بصدق أن تُولي بوينغ أهمية كبيرة لطلبات التعويض التي قدمتها شركاتنا الأعضاء وأن تقدم حلولا بشكل معقول وقانوني".

    وتمثل الرابطة 41 شركة طيران صينية بما في ذلك الشركات المطالبة بالتعويض وهي إير تشاينا وخطوط شرق الصين الجوية وخطوط جنوب الصين الجوية.

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    بوينغ 737 ماكس
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