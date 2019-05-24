إيران تنفي علمها بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الياباني إلى طهران

وتابع بيان الخارجية: "تربط إيران واليابان علاقات وثيقة وتاريخية وعلاقات صداقة، وهناك مناقشات متواصلة بين المسؤولين الإيرانيين واليابانيين في الشؤون الدولية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وزار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قبل أسبوع، العاصمة اليابانية طوكيو، والتقى المسؤولين اليابانيين، وبحث معهم أخر المستجدات بشأن فرض الولايات الأمريكية عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية عقب انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو / أيار 2018.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد التقى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في 23 يناير/ كانون الثاني، على هامش منتدى دافوس الاقتصاد العالمي الرابع والأربعين، الذي عقد في سويسرا.
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