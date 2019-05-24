إيران تنفي علمها بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الياباني إلى طهران

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، علمها بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى الجمهورية الإسلامية، الشهر المقبل، وذلك بعد توالي أنباء في الإعلام عن زيارة لآبي إلى إيران الشهر المقبل.

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON ظريف: إيران سترى نهاية ترامب بينما لن يرى ترامب نهاية إيران أبدا

طهران — سبوتنيك . وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الجمعة 24 مايو / آيار، بأن "الرئيس الإيراني، حسن روحاني ، كان قد دعا، في السابق، رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لزيارة طهران، والأخير رد بأنه سيزور طهران في الوقت المناسب، لكن لا علم لدى إيران حتى الآن بزيارة قد يقوم بها آبي إلى إيران، الشهر المقبل".

وتابع بيان الخارجية: "تربط إيران واليابان علاقات وثيقة وتاريخية وعلاقات صداقة، وهناك مناقشات متواصلة بين المسؤولين الإيرانيين واليابانيين في الشؤون الدولية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وزار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قبل أسبوع، العاصمة اليابانية طوكيو، والتقى المسؤولين اليابانيين، وبحث معهم أخر المستجدات بشأن فرض الولايات الأمريكية عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية عقب انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو / أيار 2018.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد التقى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في 23 يناير/ كانون الثاني، على هامش منتدى دافوس الاقتصاد العالمي الرابع والأربعين، الذي عقد في سويسرا.