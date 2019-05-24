ظريف يلتقي بمسؤولين عراقيين غدا في بغداد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف، أن وزير الشؤون الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، سيزور بغداد غدا السبت.

وقال الصحاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وزير الخارجية الإيراني سيزور بغداد غدا" لافتا إلى أن "أبرز الملفات التي ستناقش خلال الزيارة هي جملة التحولات في المنطقة ودور الأطراف في بناء مساع ومسارات التوازن، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "زيارة ظريف لن تستغرق أكثر من يوم واحد، وان اللقاءات ستكون شاملة مع المسؤولين في الحكومة العراقية".

هذا وكان قد وصل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى باكستان مساء أمس الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين لإجراء مباحثات حول القضايا الثنائية، مع التركيز على التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

إلى ذلك قام وزير الخارجية الإيراني، في 12 مايو/أيار الجاري بجولة آسيوية شملت تركمانستان والهند واليابان والصين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي.