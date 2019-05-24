الولايات المتحدة سترسل حوالي 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

أعلن مسؤولون أمريكيون، إن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بأنها تخطط إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران.