انفجار في منطقة للمشاة بوسط ليون (فيديو+صور)

أفادت صحيفة "بروغريس" اليوم الجمعة، أن سبب الانفجار في شارع للمشاة في مدينة ليون الفرنسية، وفقا للبيانات الأولية، عبوة ناسفة.

باريس — سبوتنيك. وأوضحت الصحيفة أنه "وفقًا للمعلومات الأولى، انفجرت عبوة ناسفة في شارع فيكتور هوغو بمدينة ليون، عند حوالي الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي".

🇫🇷 ATTAQUE — L'#explosion a eu lieu vers 17h30 dans le 2e arr. de #Lyon, près de la boulangerie «La Brioche Dorée». Il s'agit d'un colis piégé, aucune arrestation pour le moment. 8 personnes blessées, en urgence relative. #Macron parle d'une attaque. pic.twitter.com/sGREtfdPoa — La Plume Libre (@LPLdirect) May 24, 2019

وقال مسؤولون فرنسيون إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا اليوم الجمعة.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

BREAKING: A parcel bomb exploded in the French city of #Lyon injuring at least 6 people, Two in serious condition. Police have cordoned off the area. pic.twitter.com/3GkKmA5MBA — News_Executive (@News_Executive) May 24, 2019

في الوقت الذي رجحت فيه النيابة الفرنسية يكون طرد مفخخ قد تسبب في وقوع الانفجار، وطلبت قوات الشرطة من المتواجدين في الموقع الابتعاد عن المكان.

وفتح مكتب المدعي العام في ليون تحقيق بسبب الانفجار بموجب مادة "محاولة القتل العمد".