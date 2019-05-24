إيران: لا يوجد حرب بالوكالة عن إيران ويحاولون ربط الإرهاب بإيران للقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية

أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أنه لا يوجد حرب بالوكالة عن إيران في اليمن أو لبنان أو فلسطين أو غيرها ويحاولون ربط الإرهاب بإيران للقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية