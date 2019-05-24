تحذيرات من سيول وموجة حارة في وسط وجنوب شرق أمريكا

وسيتسبب التعارض في كتل الهواء الباردة والساخنة في هطول أمطار غزيرة على مدى اليومين المقبلين بعد أعاصير أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في ميزوري، وفقا لرويترز.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY "موجة حارة شديدة"... مصر تحذر مواطنيها في أول أسبوع من رمضان

وقالت خدمة الطقس الوطنية على "تويتر": "نتوقع حدوث مزيد من السيول على مدى الأيام القليلة القادمة في أجزاء من وسط الولايات المتحدة".

وأضافت في بيان أن درجات الحرارة قد تصل في بعض مناطق الجنوب الشرقي إلى 38 درجة مئوية في الأيام القادمة.

ويعاني الناس من عواقب تغير المناخ في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من الفيضانات في جدة، إلى ارتفاع منسوب مياه البحر في البحر المتوسط مما يعرض العديد من المدن الساحلية للخطر.

وشهدت مصر موجة شديدة الحرارة مؤقتة، بلغت أعلى معدلاتها أمس الخميس إذ وصلت إلى 45 درجة، ومن المتوقع أن تنتهي ظهر اليوم الجمعة، بحسب ما صرح خبير الأرصاد الجوية والطقس وحيد سعودي، صرح لوكالة "سبوتنيك".