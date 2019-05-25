رحلة إلى القرم "تصدم" رئيس الأركان الأوكراني

أعلن ذلك رئيس الأركان الأوكراني الجديد، روسلان خومتشاك.

وقال خومتشاك لوكالة أنباء "أونيان" الأوكرانية إن ما رآه في شبه جزيرة القرم عندما ذهب إليها في رحلة استجمام عام 2010 صدمه لأن ما رآه لم يؤكد انتماء القرم إلى أوكرانيا وإنما دل، مثل إعلانات الفودكا الروسية، على هويتها الروسية.

وعن احتمال تنفيذ العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على القرم قال رئيس الأركان الأوكراني الجديد إنه يرى أنه الضروري أن تحارب الحكومة الأوكرانية اليوم من أجل "الإنسان وما يدور في رأسه".

ونُقلت تبعية القرم من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا في زمن الاتحاد السوفيتي. وخرجت القرم من التبعية الإدارية لحكومة جمهورية أوكرانيا في عام 2014 بمشيئة سكانها الذين صوتوا في استفتاء عام لصالح استعادة الهوية الروسية ليستعيد إقليمهم وضعه كأحد الأقاليم الروسية.